Главного судью по чернобыльскому делу в Латвии считают негодяем

На состоявшемся в июле 1987 года судебном процессе по чернобыльскому делу главный судья Раймонд Бризе был латыш. Но в Латвии о нем предпочитают не говорить.

Недавно вышел на экран сериал «Чернобыль», который рассказывает о катастрофе на ЧАЭС, вероятных причинах и ликвидации последствий инцидента.

Сериал «Чернобыль» вышел на первое место в рейтинге шоу Internet Movie Database. Этот рейтинг основан на оценке зрителей: сериал оценили в 9, 6 балов. Это куда больше, чем за сериал «Игра престолов».

В Латвии даже глава МИД Эдгарс Ринкевичс настоятельно советует посмотреть данный сериал. По словам министра иностранных дел, сериал «Чернобыль» правдиво рассказывает о ужасах коммунистического режима.

«Я настоятельно рекомендую – это жесткое напоминание всем о том, что в основе коммунистической тоталитарной системы была некомпетентность, безразличие и страх. Мое поколение было счастливо вырваться из этой реальности, для некоторых зрителей это может быть первая виртуальная встреча с «советским раем»,- заявил г-н Ринкевич.

Но не всем известно, что главным судьей на чернобыльском процессе был Раймонд Бризе, латыш по национальности. В Латвии о нем не любят говорить и считают его негодяем и карьеристом: он отправил в лагеря многих защитников интересов латышского народа.

Что мы знаем о Раймонде Бризе?

То, что он родился в 1931 году в Риге. Закончил юридический факультет Латвийского университета. Неоднократно избирался членом Верховного суда СССР.

Почему в Латвии не любят говорить о нем?

Нашему спецкору удалось «прояснить ситуацию» с Раймондом Бризе.

На вопросы отвечает бывший полковник КГБ ЛССР специально для «Аргументы Недели».

- Почему в Латвии о судье Раймонде Бризе мало информации?

- О нем просто не хотят вспоминать. Да, он был латышом, но его совершенно не интересовала судьба латышского народа. Его интересовала карьера. Например, шел процесс над «лесными братьями», которых в СССР считали врагами. Так многие судьи в Латвии отказывались вести такие процессы. Это «советский строй» решил «лесных братьев» сделать врагами, а для многих латышей они боролись против этого режима. Но речь сейчас о том, что Раймонд Бризе с удовольствием брал такие дела и выносил очень суровые приговоры. Судил он и патриотов Латвии, которые, например, выступали за то, чтобы сохранить свой национальный флаг – красно-бело-красный. Ведь этот флаг для латышей святыня. Он был еще известен с древности. Но Бризе это не волновало! Он судил и отправлял в лагеря.

- Но почему он так делал? Причина – карьера?

- Конечно! Он сделал великолепную карьеру в Москве. А попал он в Москву после дела «балтийской федерации». Эта была группа людей, которая отстаивала национальные интересы Латвии, а при советском строе считалась преступной. Он вынес такие жестокие приговоры, что даже генпрокурор СССР Руденков просил снизить сроки наказания. О чем это говорит? Прогнулся товарищ Бризе перед Москвой. И уже через полгода стал членом Верховного суда СССР.

- Как он «попал» на чернобыльский процесс?

- Вот так и попал. Нужен был на процессе такой судья, который выполнит все, что ему велят. А кого судили? Стрелочников! Кстати, неоднократно эти «стрелочника» писали в ЦК и прочие органы, что не все в порядке на АЭС. Но все «жалобы» партийные боссы отправляли «под сукно». А когда случилась беда, то кто должен был держать ответ? Правильно, те, кто реально беспокоился о АЭС. Людей осудили за небрежность и дали «хорошие» сроки. Весь этот процесс возглавлял товарищ Бризе. Разве он не понимал кого судит? Понимал и молчал. Он делал карьеру. Стыдно даже о нем говорить. Но карма его настигла: он долгое время лежал полупарализованный. Ходил под себя. Впрочем, чего сейчас говорить…Бог рассудил сам.

- Благодарю за информацию.