США готовы ввести санкции против Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сообщила, что возможно введение ограничительных мер против Индии, если они приобретут российские зенитные ракетные системы С-400. По её словам, такие действия могут привести к несовместимости с вооружением США.

"В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять", - передаёт слова Уэллс РИА Новости.

Уэллс отметила, что введение санкций пока на уровне рассмотрения, при этом в США продолжают обсуждать, как можно помочь Нью-Дели не покупать С-400.

Напомним, что Индия и Россия заключили контракт на поставку С-400 в ноябре 2018 года.