Скандально известная «стена» на границе с Россией довела до суда сразу нескольких должностных лиц пограничной службы. Проект бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка оказался кормушкой для коррупционеров. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже утвердила обвинительный акт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело уже передано в Дарницкий районный суд. Согласно обвинительному заключению речь идет о растрате более 16 миллионов гривен. Эти деньги были выделены из украинского бюджета на строительство стены на границе с Россией. Проект некогда широко освещался украинскими СМИ и стал поводом для насмешек в социальных сетях.

Фигурантами стали три должностных лица украинской Госпогранслужбы, три директора компаний и два посредника. Им предъявлено обвинение по целому ряду статей, в которых упоминаются нецелевое использование бюджетных средств, завладение имуществом, служебный подлог и т. д.

Проект «Стена» стал одним из громких проектов бывшего председателя правительства Украины Арсения Яценюка. Он грозился построить настоящую стену на границе России и Украины. За четыре года на него было истрачено около 1,3 млрд гривен. Он уже погряз в череде коррупционных скандалов.