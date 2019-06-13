Бывший полковник КГБ ЛССР: Не все так просто в Латвийской православной церкви

Неделю назад Сейм Латвии утвердил законопроект, который отразился на делах церковных. Он гласит, что руководство Латвийской православной церкви должны быть только гражданами страны. И никак иначе!

Моментально поползли слухи, что православную церковь Латвии хотят «разделить» по «украинскому варианту». Были еще мнения – уменьшить влияние Московского патриархата на Латвийскую православную церковь.

Информации от руководства ЛПР нет. Прихожане в недоумении, но молчат. Почему митрополит ЛРЦ молчит? Будет ли «украинский вариант»?

Наш спецкор побеседовал на «церковную тему» с бывшим полковником КГБ ЛССР.

- С чем связан весь этот шум вокруг Латвийской православной церкви?

- Латвийская православная церковь всегда была тесно связана с РПЦ. И влияние Московского патриархата было огромное. Да и сейчас есть. Но есть одно «но»! Сегодня православная церковь – политическая субстанция. Политическая! Нет секрета, что всегда церковь находилась «на службе» у КГБ. Я не говорю сейчас об агентах или тех людях, желали посвятить свою жизнь церкви. Нет. «Определенных» людей готовили в священники и отправляли служить в приходы по всему Советскому Союзу. А готовили таких людей в Москве, Санкт-Петербурге. И эта практика осталась и по сей день. Почему же сейчас все обострилось? Состояние здоровья митрополита Александра ухудшилось. Да и возраст главы ЛПЦ уже очень солидный. Нужен приемник. А это должен быть не «засланный казачок» из Москвы.

- Когда в Латвии открыли «мешки ЧК», то появилась информация, что глава ЛПЦ, простите, агент КГБ. Это действительно так?

- Я бы не сказал, что он был просто агентом. Нет. Далеко не рядовой агент. Его определенно готовили на этот пост. Нынешний глава был рядовым учителем, а потом вдруг и ….митрополит! Митрополитами просто так не становятся! Нигде и никогда. Владыка Александр – нужный человек. Более того, он имеет определенное отношение к латвийской службе безопасности страны. Вы слышали хоть одно слово от ЛПЦ на тему защиты русского языка в Латвии? Нет. Задайте такой вопрос в пресс-службу ЛРЦ. Вы получите ответ: «Это все мирские дела!» На неудобные вопросы всегда такой ответ. Кстати, староверская церковь не молчала по данному поводу. А там, где больше всего русских – молчание!

- Но есть такое слово – смирение!

-Прекратите говорить ерунды. Это политика! Вы знаете, что несколько лет назад главой ЛПЦ должен был стать другой человек? Нет? А я вам говорю, что должен был. Но Владыка Александр приложил все силы, чтобы этого не произошло: он намекнул в Москве, что тогда Латвийская православная церковь уйдет под Константинополь. Что могла тогда сделать Москва? Ничего. Перемен не произошло.

- Сложно поверить…

- А вы не знаете, что в 30-х годах многие православные церкви в Латвии было под Константинополем?

- Нет.

- Это официальный факт. Потом уже советская власть все «исправила».

- Вы хотите сказать, что в православии Латвии произойдет то, что произошло на Украине?

- Я хочу сказать, что митрополит Александр имеет такую информацию… Поясню. Такие мысли были высказаны главе ЛПЦ. Поймите, даже в преклонном возрасте человек не хочет терять свое место.

- А как же вера, душа, Бог?

- А вы не путайте эти понятия! У истинного верующего Бог живет в душе, и никто это не отнимет. Я вам рассказывал о политике в церкви.

- Благодарю за беседу.