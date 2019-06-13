Меган Маркл собралась устроить американскую вечеринку в королевской резиденции

Герцогиня Сассекская Меган в очередной раз решила наплевать на королевские традиции и сделать всё по-своему. Речь идёт о вечеринке в честь первенца Гарри и Меган, на которую бывшая актриса пригласила своих подруг из Голливуда.

По планам Меган Маркл, праздник пройдет в их с Гарри резиденции Frogmore Cottage на территории Виндзорского замка. Герцогиня Сассекская собирается устроить вечеринку, традиционную скорее для США, чем для консервативной Англии, и позвать из Голливуда своих подруг. Однако, такие развлечения противоречат королевскому протоколу.

По правилам, праздники для детей из монаршей семьи не проводятся на территории королевских резиденций. Также список гостей на таких вечеринках строго регламентирован, передаёт Мир24.