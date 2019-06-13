Экс-замглавы СБУ заявил о возможности «раздела» Украины по молдавскому сценарию

Молдавия в настоящее время находится на грани федерализации, в будущем аналогичный сценарий может быть реализован на Украине. Такого мнения придерживается Виктор Ягун, бывший заместитель главы украинский Службы безопасности.

Ягун назвал нынешнюю ситуацию в Молдавии уникальной, так как там во имя стабильности решили объединиться силы, ориентирующиеся на Европу и Россию. В скором будущем бывшая советская республика может быть преобразована в федерацию, процитировал экс-замглавы СБУ интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Согласно точке зрения Виктора Ягуна, молдавские события - это «репетиция, как разделить Украину по молдавскому сценарию».

Ранее в четверг сообщалось, что в сети предсказали возможные опасные для Крыма последствия в случае отказа Киева от водной блокады полуострова.