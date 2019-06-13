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"И станет город Кыив столицей мира", - высказался по поводу изменения написания Киева Пушков

13 июня 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

"И станет город Кыив столицей мира", - высказался по поводу изменения написания Киева Пушков
фото с сайта Совфеда

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал изменение написания названия  столицы Украины города Киева. Дипмиссия Украины в США заявила, что правильно писать в международной базе Kyiv, а не Kiev.

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С 17 июня написание Киева будет изменено с Kiev на Kyiv

Важную просьбу Украины удовлетворили Соединенных Штаты.  "Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv", - отметил Пушков. Российский политик напомнил, что теперь на Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. Сенатор пошутил, что после всех переименований Украина так и столицей мира станет. "И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира", - пошутил Пушков.

Политик написал пост в Твиттер: "Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира".

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