"И станет город Кыив столицей мира", - высказался по поводу изменения написания Киева Пушков

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал изменение написания названия столицы Украины города Киева. Дипмиссия Украины в США заявила, что правильно писать в международной базе Kyiv, а не Kiev.

С 17 июня написание Киева будет изменено с Kiev на Kyiv

Важную просьбу Украины удовлетворили Соединенных Штаты. "Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv", - отметил Пушков. Российский политик напомнил, что теперь на Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. Сенатор пошутил, что после всех переименований Украина так и столицей мира станет. "И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира", - пошутил Пушков.

Политик написал пост в Твиттер: "Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира".