В Киеве объяснили отказ от нового прохода ВМСУ через Керченский пролив

Киевская сторона в данный момент не рассматривает вариант нового прохода Военно-морских сил Украины через Керченский пролив. С таким заявлением выступил Руслан Хомчак, глава Генштаба Вооруженных сил бывшей советской республики.

Как отметил Хомчак, процитированный «Лентой.ру», в настоящее время Киев не может себе позволить подобную операцию, так как «нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать». Согласно точке зрения военного, необходимо в первую очередь преодолеть последствия предыдущего прохода, в частности, вызволить задержанных Россией моряков.

В конце ноября прошлого года несколько украинских кораблей пересекли границу РФ в районе Крыма. Экипажи судов были задержаны. На Украине неоднократно заявляли, что за этим проходом последуют новые.