В ВСУ заявили об отсутствии запрета на ответный огонь по силам ЛДНР в Донбассе
13 июня 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
Киевские военные, задействованные в операции в Донбассе, не получали приказ не открывать ответный огонь по подразделениям непризнанных ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал Руслан Хомчак, глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По словам Хомчака, на востоке страны «идет война, и все командиры там находятся на своих местах». «Команд не отвечать» у них нет, процитировало главу Генштаба интернет-издание «Русская весна».
С инициативой о запрете ответного огня в зоне боевых действий некоторое время назад выступил бывший президент Леонид Кучма, представляющий Украину на мирных переговорах.