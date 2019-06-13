В ВСУ заявили об отсутствии запрета на ответный огонь по силам ЛДНР в Донбассе

Киевские военные, задействованные в операции в Донбассе, не получали приказ не открывать ответный огонь по подразделениям непризнанных ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал Руслан Хомчак, глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По словам Хомчака, на востоке страны «идет война, и все командиры там находятся на своих местах». «Команд не отвечать» у них нет, процитировало главу Генштаба интернет-издание «Русская весна».

С инициативой о запрете ответного огня в зоне боевых действий некоторое время назад выступил бывший президент Леонид Кучма, представляющий Украину на мирных переговорах.