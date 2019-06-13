По инициативе США с 17 июня написание Киева будет изменено с Kiev на Kyiv

По инициативе США с 17 июня написание Киева будет изменено. Совет США по географическим названиям решил изменить правило написания столицы Украины в международной базе. Посольство Украины в США информирует, соощив в Facebook, что теперь надо будет писать не Kiev, а Kyiv.

Украинская дипмиссия отметила важность решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире. В Совет США по географическим названиям обращался посол Украины Валерий Чалый.

На Украине ранее введены новые правила правописания. Согласно документу, некоторые российские фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий. Так «Донской» станет писаться как «Донський», Трубецкой — «Трубецький».

Также новые украинские нормы правописания узаконили использование феминитивов. Например: «поэтка», «членкиня» и «критикесса».