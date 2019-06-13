Депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал нового украинского президента Владимира Зеленского "настоящей катастрофой".

По мнению Рабиновича, политика нового президента Владимира Зеленского приведет Украину к катастрофе, - сообщает kp.ru.

Нардеп отметил, что Зеленский, на его взгляд, даже не собирается разрешать ситуацию на юго-востоке страны. Рабинович заявил, что ему нравится новый глава государства, но хотелось бы видеть развитие Украины.

"Мир стоит во главе угла. Мира не будет — будет НАТО. Ээто для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".