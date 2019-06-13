Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, выступая в Анкаре, что Турция уже купила российские

зенитно ракетные системы С-400, поставки будут в следующем месяце, и этот вопрос закрыт.

Эрдоган в очередной раз подтвердил, что Турция не намерена отказываться от С-400

Эрдоган подчеркнул, что руководство республики не собирается спрашивать разрешение "у кого бы то ни было", чтобы удовлетворить потребности страны в оборонной сфере, - сообщает kp.ru.

Президент Турции рассказал, что Анкара просила у Вашингтона продать системы обороны. Но США отказали. "...было сказано, что Конгресс США этого не допустит", - напомнил Эрдоган.

"Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце", - заключил президент Турции.