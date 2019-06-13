"Россия и Украина - братские народы, мы восстановим отношения", - надеется Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Россия восстановит отношения с Украиной. Российский лидер в интервью телеканалу "МИР" заявил, что пока невозможно оценить деятельность нового президента Украины Владимира Зеленского.

Путин считает, что, "полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту", Зеленский "сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией".

Российский президент отметил, что сейчас Зеленский, как и он сам в своем время, должен понять задачи, которые перед ним стоят, а на это потребуется немало времени. "Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - сказал Путин.

"Что касается нашего взаимодействия с Украиной.... Я уже много раз говорил об этом и могу еще раз повторить: считаю, что это неизбежно, все-таки, неизбежно, что мы восстановим наши отношения", - заявил российский лидер и подчеркнул: Россия и Украина - братские народы и "не может так быть между частями одного и того же народа или по другому".

Путин выразил надежду, что как бы ни складывались отношения с политическими элитами прошлого, которое заботилось о личном обогащении за счет украинского народа и смотрело на Запад, то новое-то руководство "лишено таких ограничений и чувствует себя свободно".