Трамп случайно рассекретил бумагу о соглашении с Мексикой

Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой. Соглашение издалека продемонстрировал журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

Фотографу Джэбину Ботсфорду удалось сфотографировать документ, который, по словам президента США, является секретной частью соглашения между США и Мексикой о решении проблемы нелегальных мигрантов.

Трамп с целью подтвердить тот факт, что между Вашингтоном и Мехико действительно была заключена сделка, достал сложенный в несколько раз листок из кармана пиджака и помахал им перед камерами журналистов.

"Правительство Мексики примет все необходимые шаги в рамках нацзаконодательства, чтобы ввести в действие соглашение, рассчитывая затратить на это не более 45 дней", - в частности, говорится в документе.

Также речь идет о том, что Мексика станет "безопасной третьей страной". А еще в соглашении есть отсылки к плану по предоставлению убежища, который включает в себя несколько латиноамериканских стран.