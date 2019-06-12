Модель осудили за откровенную фотосессию в Припяти

Интернет-пользователей возмутила откровенная фотосессия Instagram-модели, сделанная в Припяти. Люди сочли подобные снимки неуважением к жертвам трагедии, о чём и сообщили девушке в комментариях.

Модель обвинили в том, что она ради популярности устроила фотосессию на месте трагедии, тем самым оскорбив всех, кто пострадал от взрыва реактора Чернобыльской АЭС.

О фотосессии узнал даже сценарист сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин. Он заявил, что рад тому эффекту, который его картина оказала на людей по всему миру. Сериал смог привлечь тысячи людей в зону отчуждения, считает Мазин. При этом сценарист отмечает, что на месте трагедии надо в первую очередь помнить о жертвах катастрофы и уважительно относиться к ним.