Маск решил создать автомобиль из фильма о Джеймсе Бонде

Илон Маск рассказал о новом проекте компании Tesla. Изобретатель признался, что у него в планах создать автомобиль-субмарину, идею которого он увидел в одном из фильмов о Джеймсе Бонде.

В ходе встречи с акционерами Маска спросили о перспективе разработки подобного автомобиля, передаёт РИА Новости. Миллионер отметил, что на сегодняшний день речь ведётся о возможности создания выставочного образца.

«Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года», - сказал Маск.

Также он отметил, что рынок для подобного транспорта вряд ли станет большим, но зато будет «полным энтузиазма».