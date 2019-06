Латвийцы приуныли: в стране вырос налог на недвижимость

В Латвии вновь заговорили о налогах. Еще в январе месяце премьер-министр г-н Кариньш заявил на заседании Сейма, что многие сферы необходимо реформировать, чтобы не нужно было повышать налоги ради увеличения доходов. Но налоги повышаются каждый год. На все! Дело дошло и до недвижимости.

Правительство Латвии приняло решение об изменениях в кадастровой стоимости недвижимого имущества. Но дабы не пугать так сразу людей, премьер Латвии Кришьянис Кариньш выступил с речью-объяснениями.

Г-н Кариньш заверил латвийцев, что правительство будет следить за тем, чтобы жители Латвии не столкнулись с существенным ростом налоговых платежей.

Изменения планируется проводить в три этапа: сначала будут упорядочены кадастровые стоимости недвижимого имущества, чтобы приблизить их к рыночным, а потом будет проведен анализ того, как новые кадастровые стоимости повлияют на связанный с ними налог на недвижимость. А далее будет принято решение по поводу того, необходимо ли понизить ставку налога на недвижимость, чтобы жители Латвии не испытали существенного роста налоговых платежей.

Г-н Кариньш говорил много, но не совсем понятно для простых граждан. Но у большинства жителей Латвии закрались «смутные сомненья» - дело пахнет жареным. Налоги будут расти! И это уже неотвратимо!

Более года в Сейме поднимался вопрос о налоге на единственное жилье: стоит ли обкладывать налогами квартиру или дом, если это единственная недвижимость у человека? Думали долго! Приняли решение – «обложить» всех!

Естественно, жители Латвии «кинулись» с этим вопросом к «отцу родному» премьеру.

Г-н Кариньш сказал, что будет рассматриваться вопрос об отмене налога на недвижимость для единственного жилья, но….обещаний никаких не дал! От конкретного ответа латвийско-американский премьер красиво «ушел». Жители Латвии остались при своих интересах.

Что следует из всего этого шоу с налогами?

Show must go on!

По-русски значит – готовьтесь расстаться с деньгами!