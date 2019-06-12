В Верховной Раде Украины нашли виновных в «сдаче» Крыма России

В том, что Киев «сдал» Крым, виноваты военнослужащие частей Вооруженных сил Украины, находившихся на полуострове в момент его присоединения к России. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Олег Ляшко.

По словам парламентария, дислоцированные в Крыму соединения ВСУ состояли на 70% из местных жителей, которые «предали» Украину и отказались выполнять приказ об открытии огня по российским силовикам.

Отдельно Ляшко остановился на поведении Юлия Мамчура, бывшего командира расположенного под Севастополем военного аэродрома «Бельбек». Депутат обвинил Мамчура в сдаче своей бригады. Военный должен был атаковать россиян, процитировал представителя Верховной Рады «ПолитНавигатор».