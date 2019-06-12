Прессек бригады ВСУ случайно рассекретил позиции своих разведчиков?

Украинские СМИ сообщили о провокации своей армии. ВСУ объявили о закреплении на новых позициях на окраине Донецка в районе Марьинки. И это похоже на какую-то глупость или ерунду: ВСУ на Марьинке стоят уже несколько лет. Но еще больше это похоже на то, что пресс-секретарь бригады ВСУ разболтал о скрытых позициях разведчиков своего подразделения.

Если верить словам Назара Ильницкого, пресс-секретаря бригады ВСУ, которая удерживает Марьинку, украинские «разведчики зашли в серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение». Киевские масс-медиа отметили, что теперь в районе Марьинки практически нет «серой зоны», а расстояние между позициями противоборствующих сторон составляет от 100 до 250 метров.

«Это улучшает наше положение», — пояснил Ильницкий, — «Отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия».

Это не то глупость, не то путаница, которую позволил себе пресс-секретарь украинского подразделения. Украинская армия удерживает Марьинку уже несколько лет. Расстояние между позициями там всегда и было 250 - 300 метров.

Продвигаться к Донецку в районе Марьинки попросту не имеет смысла. Там везде оказываешься в невыгодном положении: либо в низине, либо в чистом поле. С учетом того, что окопы армии ДНР находятся в «зеленке», этот «тактический ход» сродни самоубийству. Армейцы ДНР могут забросать украинцев гранатами из подствольного гранатомета. Попасть в окоп, размещенный в поле на расстоянии 100 - 200 метров, для тренированного бойца не составляет труда. Ответного обстрела можно особо не бояться, потому что твоя позиция скрыта в зеленке. Да и хорошо укреплены они у армейцев ДНР в этом районе.

ВСУ могли занять брошенные окопы. Их пару лет назад оставили армейцы ДНР, потому что смысла в их удержании нет никакого. Эти позиции выдавались на 250 метров вперед линии обороны и могли быть отрезаны диверсионной группой. Никакого тактического преимущества эти окопы не давали, только создавали лишние риски.

Судя по тексту украинских публикаций, пресс-секретарь бригады ВСУ мог случайно рассекретить позицию для скрытого наблюдения.

«Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону"», — это дословная цитата Назара Ильницкого.

Разведчики не используются для удержания укрепрайонов. Их задействуют для наблюдения. Для этого они оборудуют позиции для скрытого наблюдения. С учетом этого нюанса, Ильницкий мог попросту рассекретить «секреты» своих разведчиков.

Если же брошенные армейцами ДНР позиции заняли бойцы ВСУ, то украинское командование попросту подвергает их бессмысленному риску, от которого отказались командиры армии официального Донецка. К этим позициям может запросто подкрасться диверсионная группа и взять в плен украинских пехотинцев.