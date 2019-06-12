Власти Крыма заявили, что претензии Киева на морской шельф являются абсурдом
12 июня 2019, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
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12 июня 2019, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
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Власти Крыма заявили, что претензии Киева на морской шельф являются абсурдом
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