Роухани: потенциал давления США на Иран иссяк

Глава Ирана Хасан Роухани в среду сделал важное заявление. По словам иранского лидера, потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк, а ситуация в стране по сравнению с прошлым годом улучшилась.

Роухани подчеркнул, что США довели давление на народ Ирана до пикового состояния, но с этого момента угроза начала терять свою силу. Сейчас иранцы стали значительно спокойнее, передает ТАСС

По словам политика, давление американской стороны на Иран является беспрецедентным – даже прежние санкции со стороны СБ ООН не идут с ним ни в какое сравнение. Однако Хасан Роухани убежден, что в стране в настоящий момент наблюдается довольно хорошая обстановка.