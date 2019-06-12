Политолог и экономист Александр Дудчак в среду, 12 июня, в беседе с журналистами прокомментировал заявление лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о "падении" экономики Украины.

Ранее Тимошенко заявила, что бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов и сейчас он "пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Нацбанка".

Дудчак в беседе с RT отметил, что экономика Украины в настоящий момент действительно находится в весьма сложном положении. По его словам, подписание соглашения с Евросоюзом об ассоциации и зоне свободной торговли стало мощным гвоздем в "крышку гроба украинской экономики". Более того, импорт в стране растет большими темпами, чем экспорт, а валюта поступает благодаря работающим за рубежом граждан Украины.

Политолог отметил, что политические силы, которые руководили страной в последние пять лет, достойны критики, однако, если сейчас поставить во главе Украины Юлию Тимошенко, она вряд ли сможет что-то сделать.