Климкин оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз в ближайшие десять лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник оценил шансы Украины на вступление в Европейский Союз через десять лет. По его словам, переговоры по данному вопросу надо начинать "уже завтра".

Климкин отметил, что в очереди за утренним кофе невольно стал участником дискуссии о вероятных сроках вступления Украины в Евросоюз, передает РИА "Новости"

Дипломат отметил, что ему обидно быть разрушителем мифов и говорить людям правду после того, как им "рассказали столько сказок". Павел Климкин подчеркнул, что кто-то сказал, что Украина начнет процесс вступления в ЕС уже в 2025 году, однако на самом деле – это "глупости". Через десять лет – это реальнее, но, по мнению министра, "тоже ерунда".