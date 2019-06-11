Климкин оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз в ближайшие десять лет
11 июня 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
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11 июня 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
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Климкин оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз в ближайшие десять лет
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