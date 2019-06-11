Трамп: Китай очень сильно хочет заключить с США торговое соглашение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп по вторник, 11 июня, заявил, что Китай "очень сильно хочет" заключить соглашение с Вашингтоном, которое положило бы конец двусторонним торговым спорам.

В беседе с журналистами Трамп выразил уверенность в том, что власти Китая действительно хотят заключить с американской стороной торговую сделку. Глава США также вновь отметил, что у него "очень хорошие" отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Ранее американский лидер сообщал, что таможенные пошлины, введенные Вашингтоном на товары из Китая, нанесли серьезный ущерб китайской экономике.