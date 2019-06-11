В Латвии прошел пикет в защиту журналиста Ивана Голунова

Около 150 человек собралось на пикет у посольства Латвии в России. Цель пикета – оказать поддержку журналисту Ивану Голунову.

Данный пикет был организован Латвийской ассоциацией журналистов (ЛАЖ). Митинг проходил спокойно. В основном на пикете присутствовали представители латышских СМИ.

Присутствующие держали плакаты на нескольких языках: русском, английском, латышском. Участники митинга призывали освободить журналиста Ивана Голунова с помощью плакатов с надписью -«Я/мы Иван Голунов».









Мнение представителей латышских СМИ.

«Считаем, что задержание Ивана Голунова – провокация, и для соседней страны это классический способ, как очернить журналиста, который становится «слишком неудобным».

Мнение представителей русскоязычных СМИ.









«Я не Ваня Голунов! В Латвии я Линдерман и Алексеев! Чем же латвийский публицист Алексеев хуже Голунова? Сначала в нашей стране разберитесь со свободой слова, а потом уже соседей поучайте. В Латвии уже давно прессуют неугодных режиму оппозиционных русских журналистов!»