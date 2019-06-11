Латвия просит Великобританию выдать бывшего офицера КГБ
11 июня 2019, 21:39 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
В Великобритании задержан осужденный в Латвии за мошенничество бывший офицер КГБ Борис Карпичков. Латвия просит о его выдаче.
В Латвии Карпичков осужден по статье «за присвоение имущества в особо крупных размерах», а также за незаконное ношение оружия и подделка документов.
В чем суть вопроса?
В деньгах. Больших деньгах. Карпичков обвиняется в присвоении принадлежащих банку «Олимпия» 232 000 у.е. из средств выданного латвийской фирме кредита. Данная латвийская фирма принадлежала лидеру бандитской группировки Владимиру Лескову.
Данное дело тянется с 1996 года. Именно с этого года бывший офицер КГБ находится в розыске. Но в 1999 году Карпичков был уже задержан в Лондоне, но власти Великобритании отказались его выдать Латвии.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Лаура Маевска подтвердила информацию о том, что в Великобританию был отправлен запрос о выдаче Бориса Карпичкова. Остается только ждать решения властей Великобритании.