Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп днем во вторник, 11 июня, заявил, что кандидат на пост лидера США, его соперник в президентской гонке Джо Байден является "умственно слабым".

Трамп подчеркнул в беседе с журналистами, что лучше бы шел на выборы против Байдена, чем против кого-либо другого, передает РИА "Новости" . Глава Соединенных Штатов отметил, что считает политика "умственно слабым" и добавил, что у других желающих занять пост президента значительно больше энергии.

Напомним, Джо Байден, который с 2009 по 2017 год занимал пост вице-президента США, сейчас лидирует по опросам среди прочих кандидатов на пост американского лидера, представляющих Демократическую партию.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки состоятся в ноябре 2020 года.