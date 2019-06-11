Вашингтон ужесточил санкционный режим в отношении Сирии

Вечером во вторник, 11 июня, в средствах массовой информации появилась новость о том, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки сегодня ужесточило санкционный режим в отношении Сирии.

Согласно последним сообщениям, Минфин США внес в санкционный список по Сирии трех физических и тринадцать юридических лиц, передает ТАСС.