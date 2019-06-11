Саакашвили: Зеленский не ставил никаких условий при возвращении гражданства

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский не ставил ему никаких условий при возвращении гражданства Украины.

28 мая текущего года Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство – политик вернулся на Украину на следующий же день. По словам бывшего президента Грузии, Владимир Зеленский позвонил ему с утра и сообщил о своем решении, не поставив никаких условий.