Глава Еврокомиссии рассказал о своем отношении к Трампу

Юнкер заявил, что у них с Трампом хорошие отношения и добавил, что американский лидер нравится ему как человек. Политик также заметил, что воспринял как комплимент слова президента США, который назвал его "жестоким убийцей" из-за политики Еврокомиссии в сфере налоговой и антимонопольной политики.