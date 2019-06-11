Литва передала Украине снятые с вооружения советские боеприпасы на 256 тыс. евро
11 июня 2019, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы к стрелковому оружию общей стоимостью около 256 тысяч евро. Данную информацию предоставили в Министерстве обороны балтийской республики.
В сообщении уточняется, что во вторник, 11 июня, военно-транспортный самолет украинских ВВС вывез на территорию Украины около 1 миллиона патронов к автоматам и пулеметам, которые были произведены еще в советское время.
Как говорится на сайте ведомства, передача боеприпасов была осуществлена в рамках двустороннего договора о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военных к участию в совместных международных операциях с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом.