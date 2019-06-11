В Белом доме не исключили возможность проведения новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме во вторник, 11 июня, заявили, что не исключают возможность проведения в будущем третьей встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что американская сторона будет готова к саммиту, когда свою готовность выразит руководство КНДР, передает сегодня днем южнокорейское информационное агентство "Ренхап".

Напомним, Дональд Трамп ранее встречался с Ким Чен Ыном в Сингапуре и Ханое. В апреле американский госсекретарь Майк Помпео выступил за проведение новой встречи политиков до конца текущего года.