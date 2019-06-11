Возможное местонахождение Янтарной комнаты определили в Польше

На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен Второй мировой войны нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната. Об этом сообщает местная польская радиостанция.

Вход в туннель был обнаружен в поселении Мамерки при помощи георадара. Пока открыть дверь не удается из-за закрывающей ее бетонной плиты, однако работы по вскрытию планируется начать в конце текущего месяца.

По словам исследователей, люк не открывали со времен войны. На 100-килограммовой бетонной плите, закрывающей вход, выросло дерево. Сначала нужно расчистить люк от земли, срубить дерево и лишь затем поднять плиту.

Напомним, легендарная Янтарная комната была подарена Петру I, а в 1941 году вывезена немцами в Королевский замок Кенигсберга. Она исчезла в 1945 году, и с тех пор ее поиски ведут археологи по всему миру.