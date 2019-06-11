Ликвидация снайпером киевских военных в зоне конфликта в Донбассе попала на видео
11 июня 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
В сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как снайпер ликвидирует двух украинских военных, обустраивавших свои позиции в районе линии соприкосновения в Донбассе. Ролик прокомментировал Даниил Безсонов, спикер Народной милиции самопровозглашенной ДНР.
Безсонов, которого процитировала «Русская весна», предположил, что киевских силовиков уничтожили «марсиане либо леснадзор». «А, может, и «Гринпис»», - отметил представитель оборонного ведомства республики.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественный дипломат Николай Платошкин рассказал, с помощью каких действий новый украинский лидер Владимир Зеленский сможет решить проблему Донецка и Луганска.