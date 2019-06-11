Разрушения после новой артиллерийской атаки армии Украины по ДНР сняли на видео

Артиллерия киевских военных нанесла удары по селу Новая Марьевка, которое находится под контролем властей ДНР. Разрушения после атаки запечатлены на видео, выложенном на YouTube-канале Народной милиции непризнанной республики.

В ролике говорится, что Вооруженные силы Украины выпустили порядка двадцати 152-мм снарядов. В результате обстрела получила сотрясение мозга местная жительница, почти полностью разрушены два частных дома.

Также некоторое время назад под огнем ВСУ оказался поселок Ясное. Повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка. Среди жителей пострадавших нет.

Ранее во вторник сообщалось, что в ДНР назвали вероятную причину обострения обстановки в Донбассе после вступления в должность украинского президента Владимира Зеленского.