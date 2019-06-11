Видео уничтожения украинского снайпера под Мариуполем выложил спикер армии ДНР

В интернете появилось видео, на котором запечатлено уничтожение снайпера, служившего в составе полка «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Ролик выложил Даниил Безсонов, спикер Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Как отметил Безсонов, данное видео было сделано весной текущего года под Мариуполем. Снайпера ликвидировали, когда он возвращался с позиции, процитировало представителя Народной милиции сетевое издание «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты перечислили предполагаемые выгоды Киева от продолжения военного противостояния на территории Донбасса.