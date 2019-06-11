В США всех россиян поздравили с национальным праздником - 12 июня

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от имени президента Дональда Трампа и всех американцев поздравил россиян с наступающем национальным праздником. Напомним, что 12 июня в стране отмечается - День России.

"От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю российский народ с Днем России", - публиковано на сайте госдепартамента.

Помпео выразил глубокое уважение в "стремлении русского народа к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона". Глава госдепартамента отметил, что Россия празднует "почти три десятилетия с начала конституционных реформ".