США готовы выделить более $200 млн на военную помощь Украине

Минобороны Соединённых Штатов может выделить Украине $250 миллионов в качестве военной помощи к 1 октября 2020 года. Об этом сказано в проекте бюджета, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адамом Смитом.

Отмечается, что объём финансовой помощи на 50 миллионов долларов будет больше, чем в текущем году, - передаёт ТАСС.

Согласно документу, средства будут направлены на замену вооружения, ранее переданного Киеву Соединенными Штатами.

"В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - отмечается в проекте.

Также от Пентагона требуется предоставить подробный отчёт, в котором будет указан перечень мероприятий "по противодействию российским угрозам в Черном море".