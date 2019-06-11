Вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, что лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передах ему во время встречи конверт, в котором перечислены предложения по изменению политического курса Республики. Козак отметил, что указывалась переориентация внешнеполитического курса на Россию.

"Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - передаёт слова политика "Коммерсантъ".

Вице-премьер добавил, что настоятельно порекомендовал социалистам и президенту Молдавии Игорю Додону в будущем не рассматривать подобные "тайные предложения" представителей партий.