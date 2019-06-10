"Крупнейшие технологические компании настроены против меня", - заявил Трамп

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что крупные американские технологические корпорации работают против него совместно с его политическими противниками из Демократической партии. В число "врагов народа" глава государства записал Google, Facebook и Amazon.

"Я могу сказать вам, что они занимаются дискриминацией в отношении меня. Настоящий сговор существует между демократами и этими компаниями, потому что они были против меня во время предвыборной кампании", - передаёт словам президента канал "CNBC".

Американский лидер добавил, что ему многие говорили, что он не победит на выборах, если крупнейшие технологические компании не на твоей стороне.

"Да, но я же победил, и я снова выиграю, потому что дела у нас идут хорошо и мы больше не дадим себя одурачить", - отметил президент.

По словам главы государства, антимонопольное расследование Евросоюза в отношении технологических организаций и многомиллиардные штрафы (в евро) - обычное "нападение" на американские компании. Однако, Трамп сообщил, что власти США проведут своё аналогичное расследование.