Популярный российский ведущий Леонид Якубович в эфире латвийской радиостанции, рассуждая о русских в Латвии, заявил, что в стране нужно всем жителям говорить на латышском языке.

Своими рассуждениями г-н Якубович несказанно «обрадовал» представителей латвийских СМИ – есть тема для разговора.

Действительно, российский ведущий удивил многих: он не критиковал языковую школьную реформу, а призвал говорить на государственном языке страны.

«Если ты здесь живешь, то нужно говорить на двух языках. Дома можешь говорить на своем родном русском, пожалуйста – вперед! Но если ты в Латвии – говори на латышском! Этот язык нужно знать»,- выразил свое мнение г-н Якубович.

В социальных сетях развернулась дискуссия после интервью с ведущим: одни удивлялись, другие поддержали его.

Даже одна латышская газета предложила Леониду Аркадьевичу посоветовать что-то русским «оккупантам»….

«Он был бы еще большим молодцом, если бы сказал, что ОККУПАНТАМ надо покинуть Латвию!»

А что… Леонид Аркадьевич любит отдыхать в Юрмале. Вот и поддерживает курс латвийской политики. А кабы что не вышло!

Так посоветуйте, г-н Якубович, ОККУПАНТАМ покинуть Латвию. Слово за вами!