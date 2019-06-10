Леонид Якубович устроил еще одно "Поле чудес": призвал латвийцев говорить только на латышском
10 июня 2019, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный российский ведущий Леонид Якубович в эфире латвийской радиостанции, рассуждая о русских в Латвии, заявил, что в стране нужно всем жителям говорить на латышском языке.
Своими рассуждениями г-н Якубович несказанно «обрадовал» представителей латвийских СМИ – есть тема для разговора.
Действительно, российский ведущий удивил многих: он не критиковал языковую школьную реформу, а призвал говорить на государственном языке страны.
«Если ты здесь живешь, то нужно говорить на двух языках. Дома можешь говорить на своем родном русском, пожалуйста – вперед! Но если ты в Латвии – говори на латышском! Этот язык нужно знать»,- выразил свое мнение г-н Якубович.
В социальных сетях развернулась дискуссия после интервью с ведущим: одни удивлялись, другие поддержали его.
Даже одна латышская газета предложила Леониду Аркадьевичу посоветовать что-то русским «оккупантам»….
«Он был бы еще большим молодцом, если бы сказал, что ОККУПАНТАМ надо покинуть Латвию!»
А что… Леонид Аркадьевич любит отдыхать в Юрмале. Вот и поддерживает курс латвийской политики. А кабы что не вышло!
Так посоветуйте, г-н Якубович, ОККУПАНТАМ покинуть Латвию. Слово за вами!