Мендель: Зеленский хочет уволить всех губернаторов в Украине

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский намерен уволить всех губернаторов страны. Однако пока глава государства планирует освободить от должностей 13 председателей областных государственных администраций.

"На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13", - передаёт слова пресс-секретаря РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Мендель отметила, что команда Зеленского продолжает поиск квалифицированных кадров, которые смогут занять руководящие должности в областях. Всего в Украине 24 области.