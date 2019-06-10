Обманутые Зеленским шахтеры перекрыли трассу на Польшу

В Львовской области горняки заблокировали движение на международной трассе «Рава-Русская». Они требуют выплатить долги по зарплате и грозятся прийти к дому премьер-министра Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Львовские шахтеры перекрыли трассу и требуют выплатить долги по заработной плате. Работодатель не платит горнякам с марта.

Ранее с шахтерами встречался Владимир Зеленский. Он пообещал разобраться с долгами по зарплате. Однако проблема так и не решилась.

«Гарант зачем приезжал? Это что, была просто экскурсия по Украине? Или шаурмы поесть?» – цитируют шахтеров украинские СМИ.

Встреча Зеленского с шахтерами состоялась две недели назад. И вот теперь уставшие ждать реального вмешательства Зеленского шахтеры перекрыли трассу.

Сам Зеленский в это время шутил на съезде партии «Слуга народа», грозился и обещал светлую жизнь. Примерно так же, как обещал шахтерам.