Обманутые Зеленским шахтеры перекрыли трассу на Польшу
10 июня 2019, 18:23 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
В Львовской области горняки заблокировали движение на международной трассе «Рава-Русская». Они требуют выплатить долги по зарплате и грозятся прийти к дому премьер-министра Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Львовские шахтеры перекрыли трассу и требуют выплатить долги по заработной плате. Работодатель не платит горнякам с марта.
Ранее с шахтерами встречался Владимир Зеленский. Он пообещал разобраться с долгами по зарплате. Однако проблема так и не решилась.
«Гарант зачем приезжал? Это что, была просто экскурсия по Украине? Или шаурмы поесть?» – цитируют шахтеров украинские СМИ.
Встреча Зеленского с шахтерами состоялась две недели назад. И вот теперь уставшие ждать реального вмешательства Зеленского шахтеры перекрыли трассу.
Сам Зеленский в это время шутил на съезде партии «Слуга народа», грозился и обещал светлую жизнь. Примерно так же, как обещал шахтерам.