Два города на Украине остались без водоснабжения из-за отравленной реки

Насосно-фильтровальная станция, которая обеспечивает водой города Белая Церковь и Умань на Украине, приостановила работу из-за попадания химикатов в реку Рось. Вода подается из запасных резервуаров.

Химикаты попали в приток из-за ДТП в Винницкой области. В районе села Збаржевка Mercedes Sprinter, перевозивший инсектицид, съехал с дороги в воду и перевернулся. В результате около тонны химикатов попали в водоем.

В районе погибла рыба в водоемах, а местных жителей призвали не купаться в воде и не пасти рядом с ней скот. По данным правоохранительных органов, химикаты похитили из фермерских хозяйств. Возбуждено уголовное дело.