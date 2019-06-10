Экс-разведчик ВСУ предрек летнее обострение военного противостояния в Донбассе

Донбасс ждет летнее обострение военного противостояния. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Андрей Рымарук, бывший разведчик Вооруженных сил Украины.

Как отметил Рымарук, в июне и июле интенсивность столкновений в зоне боевых действий традиционно увеличивается. По словам экс-разведчика, которого процитировало отечественное интернет-издание «Новороссия», в связи с грядущим обострением предвидятся потери у обеих сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что Спиридон Килинкаров, бывший депутат украинского парламента, обозначил гарантированный способ прекращения стрельбы в Донбассе. По данному вопросу политик высказался в телеэфире.