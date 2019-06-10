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Бывший депутат Рады определил гарантированный способ остановки боев в Донбассе

10 июня 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший депутат Рады определил гарантированный способ остановки боев в Донбассе
фото: globallookpress.com

Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, как остановить боевые действия на востоке Украины. По данному вопросу политический деятель высказался некоторое время назад в телевизионном эфире.

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Как отметил экс-парламентарий, приказ прекратить огонь сам по себе никакой ценности не имеет, если тяжелое вооружение, которым располагают противоборствующие стороны, не будет разведено на десять – пятнадцать километров. В случае отвода вооружений и передачи его под контроль международных наблюдателей можно гарантировать, что бои прекратятся, заявил Килинкаров на программе «60 минут» канала «Россия-1».

Ранее в понедельник сообщалось, что в Сирии погиб полевой командир, воевавший на стороне Киева в Донбассе.

 

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