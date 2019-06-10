Супруг британской королевы празднует 98-летие

В понедельник супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип отмечает 98-летие. В честь дня рождения герцога Эдинбургского в лондонском Гайд-Парке в полдень дадут артиллерийский салют.

Родственники принца Филипа уже поздравляют его в социальных сетях. В частности, его снимок опубликован на страничке официальной резиденции наследника престола принца Чарльза и его супруги Камиллы в Twitter. Фотографии герцога также размещены на официальной страничке герцога и герцогини Кембриджских.

В 2017 году принц Филип отошел от официальных дел, однако он находится в прекрасной физической форме, иногда посещает публичные мероприятия, управляет автомобилем и упряжкой.