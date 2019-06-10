//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Супруг британской королевы празднует 98-летие

10 июня 2019, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Супруг британской королевы празднует 98-летие
фото: globallookpress.com
В понедельник супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип отмечает 98-летие. В честь дня рождения герцога Эдинбургского в лондонском Гайд-Парке в полдень дадут артиллерийский салют.
 
Родственники принца Филипа уже поздравляют его в социальных сетях. В частности, его снимок опубликован на страничке официальной резиденции наследника престола принца Чарльза и его супруги Камиллы в Twitter. Фотографии герцога также размещены на официальной страничке герцога и герцогини Кембриджских.
 
В 2017 году принц Филип отошел от официальных дел, однако он находится в прекрасной физической форме, иногда посещает публичные мероприятия, управляет автомобилем и упряжкой.
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)10 Июн 2019 в 1:59 PDT

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Clarence House (@clarencehouse)10 Июн 2019 в 2:25 PDT

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

В непризнанной ДНР предсказали «большую» войну в Донбассе перед наступлением мира

В непризнанной ДНР предсказали «большую» войну в Донбассе перед наступлением мира

Перед тем как в Донбассе наступит мир, там произойдет «большая бойня». Соответствующий прогноз некоторое время назад озвучила Анна Ревякина, член правления Союза писателей непризнанной ДНР.

//В мире

Столтенберг считает Россию главной угрозой для НАТО

Столтенберг считает Россию главной угрозой для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса. Об этом политик сообщил на днях в ходе интервью сербским журналистам.

//В мире

Зеленский шутливо прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг его речи в Брюсселе

Зеленский шутливо прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг его речи в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июня, прокомментировал скандал, разгоревшийся после его речи в Брюсселе. Ранее его обвинили в заимствовании слов экс-главы страны Петра Порошенко.

//В мире

Киевские силовики атаковали поселок ДНР после провала вылазки своей спецгруппы

Киевские силовики атаковали поселок ДНР после провала вылазки своей спецгруппы

Киевские силовики обстреляли поселок Зайцево после провала вылазки свой спецгруппы на горловском направлении. Об этом рассказывается в видео, опубликованном на YouTube-канале Народной милиции непризнанной ДНР.

//Хайтек

Чат-боты – наши новые друзья?

Чат-боты – наши новые друзья?

Интернет открывает новые возможности. Скоро в нашем распоряжении окажутся виртуальные собеседники или чат-боты. Увлекательно, но рискованно. «Чат-ботомания» в мире стартовала три года назад. Компании Apple, Microsoft, Amazon Echo, Google создали голосовые помощников.

//Новости СМИ2

//Общество

В Google рассказали о вирусах на Android-смартфонах

В Google рассказали о вирусах на Android-смартфонах

Специалисты из Google рассказали, что на некоторых телефонах Android скрытые вирусы-трояны могут быть предустановленными и находиться в гаджете ещё до его продажи.

//Спорт

Медведева рассказала об угрозах, а ее обвинили в самопиаре

Медведева рассказала об угрозах, а ее обвинили в самопиаре

Известную российскую фигуристку Евгению Медведеву обвинили в желании привлечь к себе внимание. Подписчики ополчились на девушку после того, как она опубликовала в соцсети адресованное ей письмо с угрозами.

//Шоу-бизнес

СМИ: Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

СМИ: Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Утром в понедельник, 10 июня, в СМИ появилась информация о том, что художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве.

//Общество

Женатые мужчины живут дольше холостых, а свободные женщины дольше замужних. Но все равно хотят замуж

Женатые мужчины живут дольше холостых, а свободные женщины дольше замужних. Но все равно хотят замуж

Медики давно говорят, что брак благоприятно влияет на сильный пол. В основном. В то время как женщины, не обремененные семейными узами, вполне могут быть счастливыми и довольными жизнью.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

В Совфеде предложили ограничить число домашних животных в квартире

В Совфеде предложили ограничить число домашних животных в квартире

В комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложили ограничить число домашних животных в квартире. Эту мысль планируется представить Министерству природы и правительству России.

//Общество

Эксперт рассказала, как спасти цветы от жары

Эксперт рассказала, как спасти цветы от жары

Аномально жаркое лето в Москве может губительно сказаться на цветах, которые разводят многие садоводы в столице и Московской области. Эксперт Татьяна Жашкова рассказала, как спасти цветы от жары.

//Происшествия

Недалеко от аэропорта Шереметьево сгорел пассажирский автобус

Недалеко от аэропорта Шереметьево сгорел пассажирский автобус

В Московской области неподалеку от аэропорта Шереметьево сгорел пассажирский автобус. Соответствующую информацию днем в понедельник, 10 июня, предоставили в пресс-службе областного главка МВД.

//В мире

Супруг британской королевы празднует 98-летие

Супруг британской королевы празднует 98-летие

В понедельник супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип отмечает 98-летие. В честь дня рождения герцога Эдинбургского в лондонском Гайд-Парке в полдень дадут артиллерийский салют.

//Криминал

В Пресненском суде оглашают приговор полковнику Захарченко

В Пресненском суде оглашают приговор полковнику Захарченко

В Пресненском суде города Москвы началось оглашение приговора полковнику Дмитрию Захарченко, которого обвиняют в получении особо крупной взятки. Предполагается, что оглашение приговора может затянуться на несколько дней.

//В мире

Видео ракетной атаки по внедорожнику морпехов ВСУ в Донбассе выложили в сеть

Видео ракетной атаки по внедорожнику морпехов ВСУ в Донбассе выложили в сеть

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлено поражение противотанковой управляемой ракетой внедорожника Вооруженных сил Украины в Донбассе. Ролик выложили в одном из сообществ «ВКонтакте».

//В мире

СБУ ищет россиян-националистов на границе с Молдовой

СБУ ищет россиян-националистов на границе с Молдовой

Украинская контрразведка объявила об усилении контрразведывательного режима на границе с Молдавией. Ищут «радикально настроенных граждан России». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

//Происшествия

В Зеленограде задержана женщина, напавшая на ребенка и пенсионерку

В Зеленограде задержана женщина, напавшая на ребенка и пенсионерку

В Зеленограде задержана женщина, которая без каких-либо видимых причин напала на ребенка и пенсионерку. Соответствующую информацию в понедельник, 10 июня предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

//Общество

В Крыму проходят обыски в общественном объединении «Крымская солидарность» и в домах крымских татар

В Крыму проходят обыски в общественном объединении «Крымская солидарность» и в домах крымских татар

Сразу в нескольких населенных пунктах Крыма работают силовики. Они проводят обыски в домах ряда крымских татар. По сообщению ФСБ, речь идет о сторонниках террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

//В мире

Украинский оппозиционер назвал внешнюю силу, управляющую страной с 2014 года

Украинский оппозиционер назвал внешнюю силу, управляющую страной с 2014 года

Украина управляется извне «коллективным Западом», в первую очередь, Соединенными Штатами. Такое заявление в своем микроблоге в социальной сети Twitter сделал Виктор Медведчук, киевский оппозиционный политик.

//Происшествия

На Сахалине рыбаки выловили тело бывшего мэра

На Сахалине рыбаки выловили тело бывшего мэра

На Сахалине в бухте Тихой рыбаки обнаружили тело бывшего мэра Шахтерского городского поселения Владимира Хапалова. Сообщается, что 64-летний мужчина умер при странных обстоятельствах.

//Шоу-бизнес

51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике

51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике

51-летняя актриса Оксана Фандера продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. Артистка сохраняет стройность, вследствие чего может позволить себе позировать на снимках в открытом купальном костюме.

//Наука

Главный вулканолог России: вулкан в США – это серьёзно

Главный вулканолог России: вулкан в США – это серьёзно

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров прокомментировал тревожные настроения американских коллег насчёт вулкана в Йелоустоуне (США, штат Вайоминг). «Это серьёзно», – сказал эксперт.

//Общество

В Москве сегодня выпадет до 16% месячной нормы осадков

В Москве сегодня выпадет до 16% месячной нормы осадков

Во второй половине дня в понедельник, 10 июня, в Москве выпадет до 12 миллиметров осадков. По словам Главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, это составляет 16% от месячной нормы.

//Политика

Глава ТПП уверен, что США специально придумывают поводы для санкций

Глава ТПП уверен, что США специально придумывают поводы для санкций

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что в Америке придумывают причины, чтобы вводить всё новые санкции в отношении России. «Это просто желание как можно больше навредить», - сказал он.

//В мире

Журналист посоветовал Киеву «простой» рецепт прекращения войны на востоке Украины

Журналист посоветовал Киеву «простой» рецепт прекращения войны на востоке Украины

Журналист Рамиль Замдыханов рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы прекратить войну на востоке Украины. По словам Замдыханова, рецепт мирного урегулирования «прост и понятен даже ребенку».

//В мире

СМИ: дом Скрипаля в Солсбери купят местные власти

СМИ: дом Скрипаля в Солсбери купят местные власти

СМИ в воскресенье, 9 июня, сообщили, что дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери приобретут власти графства Уилтшир, чтобы не допустить его переоборудования в отель.

//В мире

Латвия: история о «двух корзинах» в системе здравоохранения

Латвия: история о «двух корзинах» в системе здравоохранения

Самая большая проблема здравоохранения Латвии – нехватка денег: специалисты уезжают за «лучшей долей», огромные очереди на обследования, операции и т.д. Старое правительство решило как-то улучшить ситуацию и предложило обязательное социальное страхование. Что это такое и как система работает?

//Новости партнеров

//В мире

На этой неделе в Нотр-Даме пройдет первая после пожара месса

На этой неделе в Нотр-Даме пройдет первая после пожара месса

На этой неделе в соборе Парижской богоматери пройдет первая после пожара месса. Соответствующую информацию в понедельник, 10 июня, предоставил журналистам настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

//Общество

Специалисты объяснили, почему в России не жалуют удаленку

Специалисты объяснили, почему в России не жалуют удаленку

Эксперт в области HR-исследований Людмила Спиридонова рассказала, почему в нашей стороне слабо развита практика дистанционной работы. По её словам, из всех россиян, которые имеют возможность работать из дома, используют эту возможность не более трети.

//В мире

Артиллерия ВСУ ударила по ДНР из гаубиц для прикрытия отступления бойцов «Азова»

Артиллерия ВСУ ударила по ДНР из гаубиц для прикрытия отступления бойцов «Азова»

Артиллеристы Вооруженных сил Украины ударили из гаубиц по поселкам Гольмовский и Зайцево для прикрытия отступления спецгруппы, сформированной из бойцов «Азова» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

//Шоу-бизнес

Макгрегор поддержал идею поединка между Бибером и Крузом

Макгрегор поддержал идею поединка между Бибером и Крузом

Популярный певец Джастин Бибер в соцсети вызвал на бой актёра Тома Круза. Знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор не смог остаться в стороне и заявил, что готов провести бой двух артистов.

//Шоу-бизнес

Актер Александр Головин проигнорировал госпитализацию маленькой дочки

Актер Александр Головин проигнорировал госпитализацию маленькой дочки

Звезда сериала "Кадетство", актер Александр Головин проигнорировал госпитализацию внебрачной дочери. Соответствующую информацию предоставила в понедельник мать малышки Светлана Белогурова.

//В мире

Обязательное условие националистического Майдана против Зеленского назвал эксперт

Обязательное условие националистического Майдана против Зеленского назвал эксперт

Праворадикальные силы, недовольные политикой Владимира Зеленского, могут выступить против нового президента Украины. Такую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил политолог Кирилл Аверьянов-Минский.

//Новости СМИ2

//В мире

США начали обуздание цифровых гигантов ради контроля над Интернетом

США начали обуздание цифровых гигантов ради контроля над Интернетом

Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия начали расследование в отношении крупнейших мировых технологических компаний. Речь идёт об Apple, Google, Facebook и Amazon. Только одно известие о начале расследований принесли многомиллиардные убытки данным компаниям.

//Происшествия

Мотоциклист выжил после падения в обрыв с высоты 20 метров в Сочи

Мотоциклист выжил после падения в обрыв с высоты 20 метров в Сочи

Мотоциклист сегодня упал в Сочи в обрыв с высоты 20 метров. Соответствующую информацию утром в пятницу, 10 июня, предоставили сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

//В мире

Финские пограничники перепутали русскую ладью с монстром

Финские пограничники перепутали русскую ладью с монстром

Сотрудники пограничной службы пытались захватить трехголовое чудовище, поднявшееся со дна морского. На самом деле, оно оказалось обычной яхтой. Об этом сообщает финская пресса.

//Происшествия

Фура въехала в колонну МЧС под Тулой

Фура въехала в колонну МЧС под Тулой

Утром в пятницу, 10 июня, стало известно, что в Тульской области фура въехала в колонну МЧС. Согласно последней информации сотрудников ведомства, в ходе случившегося были повреждены несколько машин.

//live

«Давыденко говорит - воруют, а ей - тебя надо в тюрьму!»

«Давыденко говорит - воруют, а ей - тебя надо в тюрьму!»

Журналист Андрей Караулов продолжает свое расследование о коррупции в Красноярском крае. «Черные лесорубы», «теневая экономика» - это звучит, как страшные байки из «святых» 90-х, однако это реалии сегодншнего дня...

//В мире

Генпрокурор Украины раскрыл потери ВСУ с момента начала конфликта в Донбассе

Генпрокурор Украины раскрыл потери ВСУ с момента начала конфликта в Донбассе

Раскрыты потери Вооруженных сил Украины с момента начала боевых действий на территории Донбасса. По данному вопросу высказался Юрий Луценко, генеральный прокурор бывшей советской республики.

//Новости МирТесен

//Происшествия

У украинского депутата из дома украли золотые слитки

У украинского депутата из дома украли золотые слитки

У депутата Верховной рады Украины Олега Недави злоумышленники похитили из дома драгоценности и несколько золотых слитков. Грабители проникли в дом Недави, пока хозяев не было дома.

//Происшествия

Внебрачная дочь актера Александра Головина попала в больницу

Внебрачная дочь актера Александра Головина попала в больницу

Утром в понедельник стало известно, что маленькая внебрачная дочь известного актера Александра Головина попала в больницу с острой инфекцией. Об этом сообщила мать ребенка Светлана Белогурова.

//Общество

Какие места в поезде самые худшие?

Какие места в поезде самые худшие?

Сервис Туту.ру спросил об этом путешественников. Самым худшим вариантом оказались места у туалета. В нелюбви к ним признались 64% опрошенных.

//Здоровье

Врач посоветовал любителям музыки, как не испортить слух

Врач посоветовал любителям музыки, как не испортить слух

Врач-отоларинголог Евгений Гаров рассказал, как долго можно слушать музыку через наушники, чтобы при этом не испортить слух. Специалист отметил, что на здоровье человека в этом вопросе влияет множество факторов, начиная от громкости и заканчивая размером гарнитуры.

//Происшествия

В Ульяновске утонули двое молодых граждан Египта

В Ульяновске утонули двое молодых граждан Египта

Утром в понедельник, 10 июня, стало известно, что в Ульяновске утонули двое молодых граждан Египта. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе администрации города.

//Наука

Эксперты оценили риск столкновения большого астероида с Землей

Эксперты оценили риск столкновения большого астероида с Землей

Сотрудники Европейского космического агентства на днях оценили риск столкновения астероида 2006QV89 с Землей. Специалисты ранее сообщили, что это может произойти уже 9 сентября текущего года.

//В мире

Прогноз о неизбежном распаде Украины на несколько государств огласили в Киеве

Прогноз о неизбежном распаде Украины на несколько государств огласили в Киеве

Распад Украины на несколько государств неизбежен. Соответствующий прогноз на пресс-конференции, состоявшейся некоторое время назад в Киеве, озвучил Владимир Петров, лидер партии «Северный путь».

//Экономика

Голикова рассказала, что в России сократилось количество бедных

Голикова рассказала, что в России сократилось количество бедных

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число россиян с доходом ниже установленного прожиточного минимума за прошлый год уменьшилось на 400 тысяч человек.

//Происшествия

У воспитателя детсада во Владивостоке выявили открытую форму туберкулеза

У воспитателя детсада во Владивостоке выявили открытую форму туберкулеза

У воспитателя одного из детских садов во Владивостоке в ходе осмотра выявили открытую форму туберкулеза. Соответствующую информацию утром в понедельник, 10 июня, сообщили сотрудники мэрии.

//Здоровье

В проблемах здравоохранения Мурманской области виноват недовольный медперсонал?

В проблемах здравоохранения Мурманской области виноват недовольный медперсонал?

Министерство здравоохранения Мурманской области занято не решением имеющихся проблем в системе, а поиском недовольной оппозиции среди медицинского персонала. Региональный Минздрав со ссылкой на указание полпреда президента в Северо-Западном Федеральном округе, разослал распоряжения во все больницы об усилении мониторинга настроений внутри рабочих коллективов.

//Общество

Актриса Лидия Вележева: «Чужой успех не любят»

Актриса Лидия Вележева: «Чужой успех не любят»

Пожалуй, нет таких ролей, которые не сможет сыграть Лидия Вележева. Ей подвластна и классика Достоевского, и комедия, и драма. Везде хороша и талантлива Лидия.

//В мире

Принц Чарльз оказался не рад второму сыну

Принц Чарльз оказался не рад второму сыну

Бывший дворецкий британской принцессы Дианы Пол Баррел рассказал, что принц Чарльз очень негативно отреагировал на рождение второго сына. Со слов Баррела, Чарльза очень возмутило, что Диана родила ему мальчика, да ещё и рыжего.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Колхоз колхозом. Стыдно перед иностранцами", в Сети смеются над тем как одеваются российские дамы на ПМЭФ
2

В США просыпается супервулкан Йеллоустоун, способный убить Северную Америку
3

Украинский политик Медведчук назвал трех главных врагов Украины
4

Мечта сбылась: девушка из Софии "превратилась" в барби после операции
5

В Москве прямо в отделении полиции покончил с собой один из дознавателей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры