Украинский МИД опубликовал карту, в которой официальный Киев «поделил» Черное море между Украиной и Турцией. Скандальный рисунок опубликован на сайте ведомства.

Позиция официального Киева сформулирована на схеме. Южнее Крыма по самой середине Черного моря проходит красная стрелка. Сверху написано Украина, снизу — Турция.

В текстовой части МИД Украины содержится указание на спор с Россией относительно решения Арбитражного трибунала ООН, который рассматривал историю с керченской провокацией. Официальный Киев анонсировал новые претензии к Российской Федерации. Украина обвинила Россию в воровстве углеводных ресурсов и недр на миллиарды долларов. Судя по сформулированному украинским МИДом контексту, официальный Киев хочет выставить России счет на эту сумму.