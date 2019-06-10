Столтенберг считает Россию главной угрозой для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса. Об этом политик сообщил на днях в ходе интервью сербским журналистам.

Столтенберг подчеркнул, что сегодня НАТО сталкивается с самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности за много лет. Это происходит из-за "более агрессивной политики РФ", киберугрозы, гибридной угрозы, нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и на территории Северной Африки, а также из-за террористической угрозы.

В интервью сербской газете "Политика" генсек альянса отметил, что именно в качестве ответа на это НАТО проводит крупнейшую корректировку коллективной обороны со времен холодной войны.