СБУ ищет россиян-националистов на границе с Молдовой

Украинская контрразведка объявила об усилении контрразведывательного режима на границе с Молдавией. Ищут «радикально настроенных граждан России». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Усиление контрразведывательного режима Служба безопасности Украины объясняет сложившейся ситуацией в Молдавии.

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, усилен контрразведывательный режим на въезде в Молодову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации», — пояснила пресс-служба СБУ.

Ранее о пристальном внимании официального Киева к Молдавии заявил украинский МИД. В Кишиневе проходят акции протеста. Поводом для них стали внутриполитические проблемы. Парламент опоздал с формированием коалиции. Конституционный суд признал дальнейшие решения Верховного совета (так в Молдавии называется парламент) незаконными.

Еще одним скандальным решением высшей судебной инстанции стало отстранение от должности президента страны Игоря Додона. Все это и спровоцировало внутренний кризис в стране. Народ вышел на акции протеста.

Единственное, что непонятное во всей этой ситуации: какое отношение к ней имеют россияне.